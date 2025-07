Colisão entre dois carros deixa feridos e causa capotamento

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã deste domingo (20/7), por volta das 10h, o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado para atender uma ocorrência de colisão frontal envolvendo dois automóveis — um Toyota Etios e um Volkswagen Polo — na rodovia MG-179, ainda dentro do município de Alfenas.

Segundo relatos, o Etios seguia sentido Alfenas e, após o impacto, capotou e saiu da pista. As equipes de resgate foram acionadas e deslocaram rapidamente ao local. Ao chegarem, os bombeiros constataram que as vítimas já haviam sido levadas ao hospital por meios particulares, antes da chegada do socorro.

Diante disso, os militares realizaram a sinalização da rodovia e eliminaram riscos, como o desligamento das baterias dos veículos, garantindo a segurança do trecho até a chegada das demais autoridades. As causas do acidente serão investigadas pelos órgãos competentes.

Fonte: Corpo de Bombeiros