Colisão entre dois caminhões causa capotamento em rodovia próximo a Lavras

Foto: Corpo de Bombeiros

Um acidente grave envolvendo dois caminhões deixou pessoas feridas na tarde de terça-feira (2), por volta das 15h, na BR 265, próximo ao trevo de Nepomuceno. As circunstâncias do incidente foram relatadas pelos próprios condutores dos veículos envolvidos.

Segundo informações de um dos motoristas, que seguia sentido BR 381, o acidente ocorreu quando ele percebeu um impacto forte na traseira de seu caminhão. A colisão resultou no arremesso do veículo para o acostamento do lado direito da via, onde lamentavelmente atropelou um pedestre.

O condutor do outro caminhão envolvido, que após a colisão tombou na pista, declarou não se recordar dos momentos que antecederam ao acidente.

Apesar da gravidade da colisão, as vítimas envolvidas sofreram apenas ferimentos leves. Elas foram prontamente socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Polícia Militar esteve presente no local para investigar as causas do acidente e tomar as medidas necessárias para garantir a segurança e a fluidez do tráfego na região.

Fonte: Corpo de Bombeiros