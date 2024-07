Colisão entre carros deixa quatro vítimas feridas em Machado

O Volkswagen Golf, que seguia sentido Alfenas/Machado, colidiu com o Fiat Strada, que trafegava no sentido contrário.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na noite da última sexta-feira, uma colisão fronto-lateral envolvendo um Fiat Strada e um Volkswagen Golf ocorreu em Machado, na Rodovia MG-179, Km 30, por volta das 20h10. O acidente mobilizou os Bombeiros Militares de Machado, que rapidamente chegaram ao local para prestar socorro.

O Volkswagen Golf, que seguia sentido Alfenas/Machado, colidiu com o Fiat Strada, que trafegava no sentido contrário. No momento da chegada das equipes de resgate, o condutor(a) do Fiat Strada não foi localizado, e seu paradeiro permanece desconhecido.

No Volkswagen Golf, estavam quatro ocupantes: o motorista, duas mulheres e uma criança. Todos sofreram apenas ferimentos leves. As vítimas receberam cuidados no local e foram encaminhadas ao hospital de Machado com o apoio do SAMU e de uma ambulância municipal.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Fonte: Corpo de Bombeiros