Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido em Alfenas

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta quarta-feira (18), o Corpo de Bombeiros Militar de Alfenas foi acionado para atender a uma colisão entre uma motocicleta e um carro, que ocorreu na Avenida Jovino Fernandes Salles, em Alfenas.

Os Bombeiros rapidamente se deslocaram e, ao chegar no local, realizaram o resgate do motociclista, um homem de 50 anos, que sofreu escoriações e um ferimento com corte contuso no braço. A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado para atendimento médico.

O condutor do carro envolvido, felizmente não se feriu. A Polícia Militar também foi acionada e esteve presente para apoio e registro da ocorrência.

Fonte: Corpo de Bombeiros