Colisão de caminhonete com árvores mata mãe e filho em Alfenas

Uma caminhonete Montana saiu da pista e colidiu violentamente contra árvores, após o condutor perder o controle do veículo.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na tarde deste domingo (29/09), por volta das 15h20, o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado para atender a um grave acidente, na estrada que liga Alfenas à cidade de Fama, resultando na morte de duas pessoas. Uma caminhonete Montana saiu da pista e colidiu violentamente contra árvores, após o condutor perder o controle do veículo.

Equipes de salvamento e resgate do Corpo de Bombeiros de Alfenas chegaram rapidamente ao local, porém, o motorista e sua mãe, que estava no banco de passageiro, faleceram no momento do impacto. Diante da gravidade da situação, os Bombeiros isolaram a área para preservar o local do acidente até a chegada da perícia da Polícia Civil, que realizou os procedimentos de praxe.

Após a perícia, os Bombeiros iniciaram o processo de extricação, já que as vítimas ficaram presas nas ferragens do veículo. Um trabalho minucioso de expansão e corte da estrutura do automóvel foi necessário para retirar os corpos das vítimas com segurança. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

Fonte: Corpo de Bombeiros