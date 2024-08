Colisão com carro deixa motociclista e garupa gravemente feridos em rodovia de Alfenas

O condutor do carro envolvido na colisão não se feriu e permaneceu no local.

Foto: Corpo de Bombeiros

Um grave acidente ocorreu na noite de domingo (11), por volta das 20h, na Rodovia MG-369, próximo à Ponte das Amoras, envolvendo uma moto e um carro que seguiam em direções opostas. O impacto frontal deixou o motociclista e a mulher que estava na garupa gravemente feridos.

O Corpo de Bombeiros de Alfenas foram acionados para o resgate. O motociclista sofreu fraturas graves na tíbia, fíbula e fêmur, com sangramento nas áreas fraturadas. A equipe dos Bombeiros, juntamente com o SAMU, trabalhou rapidamente para estabilizar as regiões fraturadas e conter a hemorragia.

A mulher que estava na garupa sofreu uma fratura no pé, também com sangramento, além de um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e precisou de atendimento imediato no local.

Após os primeiros socorros, ambas as vítimas foram rapidamente encaminhadas ao Hospital Alzira Velano, em Alfenas. O condutor do carro envolvido na colisão não se feriu e permaneceu no local. A Polícia Militar esteve presente e está investigando as causas do acidente.

Fonte: Corpo de Bombeiros