Clube de desbravadores de Bueno Brandão visitam Bombeiros de Extrema

Iniciativa visa fortalecer os laços institucionais e incentivar o protagonismo juvenil na promoção de comportamentos seguros e solidários.

Foto: Corpo de Bombeiros

No domingo da última semana, o Corpo de Bombeiros Militar em Extrema recebeu a visita de uma delegação do Clube de Desbravadores da cidade de Bueno Brandão. A atividade teve como objetivo aproximar a corporação da comunidade, promovendo a cultura de prevenção e a conscientização sobre segurança.

Durante a visita, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer as instalações do quartel, bem como as principais atividades e rotinas desempenhadas pelos bombeiros militares.

A programação incluiu instruções sobre primeiros socorros, orientações de segurança e demonstrações práticas das diversas ações realizadas pela corporação no atendimento a emergências. A iniciativa visa fortalecer os laços institucionais e incentivar o protagonismo juvenil na promoção de comportamentos seguros e solidários.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de ações como esta para a disseminação de conhecimentos essenciais que contribuem para a construção de uma sociedade mais segura e resiliente.

Fonte: Corpo de Bombeiros