Cinco suspeitos são presos por homicídio no Sul de Minas

Foto: PCMG

Na manhã desta quinta-feira (4/7), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Militar (PMMG), desencadeou a operação Lux Veritatis, nas cidades de Perdões e Lavras, no Sul do estado. A ação decorre de investigação sobre um homicídio tentado e outro consumado, ocorridos no dia 5 de junho deste ano, em Perdões.

No curso dos trabalhos policiais, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, dois de internação provisória e sete de busca e apreensão.

Entre os suspeitos presos estão cinco homens, com idades entre 19 e 23 anos, sendo ainda apreendidos dois adolescentes, ambos de 17 anos.

Crime

Conforme apurado, as duas vítimas foram atingidas durante uma troca de tiros entre grupos rivais, ocasião em que a vítima fatal foi alvo de três disparos de arma de fogo. O crime teria ocorrido por volta das 14 horas, na região central de Perdões.

Por meio de investigações, a PCMG identificou os suspeitos relacionados diretamente ao evento (presentes durante a troca de tiros) e também os responsáveis intelectuais do crime (mandantes).

Apreensões

No curso do cumprimento dos mandados de prisão, foram apreendidas as roupas que alguns dos suspeitos utilizavam no momento do crime, além dos celulares dos suspeitos.

As investigações prosseguem.

Fonte: PCMG