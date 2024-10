Cinco suspeitos de associação criminosa são presos no Sul de Minas

Suspeitos vinham sendo investigados pela PCMG desde o início de setembro deste ano, após uma série de roubos, incluindo um crime em uma propriedade rural de alto padrão.

Foto: PCMG

Na manhã desta quinta-feira (10/10), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a operação Cifrão, ação voltada ao combate de uma associação criminosa suspeita por uma série de roubos violentos na região de Passos, no Sul do estado. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos.

A quadrilha vinha sendo investigada pela Polícia Civil desde o início de setembro deste ano, após uma série de roubos, incluindo um crime em uma propriedade rural de alto padrão. Nesse caso, os suspeitos, armados, invadiram o local acreditando que o proprietário estaria presente, mas encontraram apenas os caseiros, que mantiveram reféns enquanto saqueavam o imóvel. Eles fugiram levando diversos itens de valor, como eletrônicos, joias, uma arma de chumbo, entre outros objetos de luxo.

Durante a investigação, a Polícia Civil identificou sete integrantes ativos do grupo, todos com diversas passagens criminais, entre eles, tentativa de homicídio, roubo, tráfico de drogas, receptação e violência doméstica.

Conforme apurado, o grupo criminoso costumava ostentar em redes sociais os bens obtidos com os roubos, exibindo armas de fogo, drogas e grandes quantias de dinheiro, em publicações online

Apreensões

Além das prisões, a operação resultou na apreensão de veículos, celulares e outros bens de interesse para as investigações. Todo o material recolhido será submetido à perícia oficial, que poderá revelar mais detalhes sobre o envolvimento de outros suspeitos e indicar a extensão das ações criminosas.

Os suspeitos presos responderão por roubo majorado, com agravantes como uso de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, além de associação criminosa para a prática de crime hediondo. As penas para esses crimes podem chegar a 18 anos de reclusão para o roubo e até 8 anos pela associação criminosa. Com os agravantes de reincidência e uso de armas, as penas podem ultrapassar 20 anos.

A operação Cifrão segue em andamento, e a PCMG continuará as investigações para verificar a possível conexão de outros indivíduos com a associação criminosa.

A ação policial foi coordenada pela equipe da Delegacia de Polícia Civil em Alpinópolis, com o apoio das unidades da área de abrangência da Delegacia Regional em Passos, mobilizando 42 policiais civis.

Fonte: PCMG