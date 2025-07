Ciclista adolescente é atropelado por carro em Machado

Adolescente de 17 anos ficou ferido; O condutor do carro não sofreu ferimentos

Foto: PMMG

Na noite desta segunda-feira, dia 21 de julho, por volta de 19h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento de um atropelamento, que envolveu um carro e uma bicicleta na MGC-267, entre as cidades de Machado e Carvalhópolis.

Ao chegarem ao local, os Bombeiros Militares se depararam com a Polícia Militar, que já havia isolado a cena. A vítima, um adolescente de 17 anos, encontrava-se caída em via pública, consciente e orientada, sendo atendida e imobilizada pelas equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros.

O motorista do automóvel não sofreu ferimentos, recusou atendimento e permaneceu no local sob cuidado da Polícia Militar, que também ficou responsável pelos pertences da vítima, pelo veículo e pela guarda da cena.

Fonte: Corpo de Bombeiros