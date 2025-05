Celular carregando causa incêndio em residência de Lavras

Toda a casa foi atingida pelas chamas, tendo perda total dos móveis, utensílios e roupas.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na tarde desta quarta-feira (07/05), por volta de 16h, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Lavras foi acionada para atender a uma ocorrência de incêndio, em uma residência do bairro Vista do Lago, no município de Lavras.

Chegando no local, rapidamente os Bombeiros Militares deram início ao combate as chamas e, posteriormente foi feito o rescaldo, que é ato de revirar todo o material, evitando a reignicão.

Mesmo com os esforços dos Bombeiros, toda a casa foi atingida pelas chamas, tendo perda total dos móveis, utensílios e roupas. Devido a alta temperatura das chamas, o telhado desabou e a estrutura da residência foi comprometida, motivo pelo qual foi necessária a interdição do imóvel.

Segundo a proprietária, as chamas tiveram início em um colchão, onde se encontrava um celular que estava carregando. Incêndios causados por dispositivos eletrônicos em sobrecarga ou mal posicionados são mais comuns do que se imagina.

Algumas dicas para evitar esse tipo de acidente:

1. Não deixe dispositivos carregando por muito tempo ou sem supervisão.

2. Evite carregar dispositivos em superfícies macias ou perto de materiais inflamáveis.

3. Verifique regularmente a condição dos carregadores e dispositivos.

Fonte: Corpo de Bombeiros