Casal de suspeitos são presos com drogas em Três Corações

Foram encontradas barras de maconha ao lado da cama onde dormem os filhos dos suspeitos, ainda crianças.

Foto: PCMG

Em Três Corações, no Sul do estado, durante ação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em combate ao tráfico de drogas, dois suspeitos foram presos, uma mulher de 27 anos e um homem, de 28. Os suspeitos foram detidos em flagrante, na manhã desta quarta-feira (26/2), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido contra o suspeito.

Na casa dos suspeitos foram localizados 48 barras e meia de maconha, duas porções da mesma droga e uma de crack, três celulares, duas balanças de precisão e R$ 1.357 em dinheiro (possivelmente proveniente do tráfico de drogas).

As barras de maconha foram encontradas pelos policiais ao lado da cama onde dormem os filhos dos suspeitos, ainda crianças.

Com a prisão do casal suspeito pelo crime de tráfico de drogas, as crianças ficaram sob a responsabilidade da avó materna.

Fonte: PCMG