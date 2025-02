Carro colide com poste e deixa vítimas feridas em São Lourenço

As vítimas foram encaminhadas ao hospital de São Lourenço onde foram deixadas sob os cuidados da equipe médica de plantão.

Foto: Corpo de Bombeiros

No início da tarde desta quinta-feira (13/02), por volta das 12h40, o Corpo de Bombeiros de São Lourenço foi acionado para atendimento de vítima de choque de automóvel, em um poste de iluminação pública na entrada do bairro Solar dos Lagos, em São Lourenço.

Ao chegar no local, os Bombeiros encontraram o condutor, de 89 anos, sentado no banco do carro, consciente e orientado e sua filha, de 65 anos, já fora do automóvel, consciente e orientada. Foi feito análise nas vítimas e visualmente não havia fraturas ou ferimentos.

Fonte: Corpo de Bombeiros