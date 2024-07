Carreta tomba próximo ao trevo de Aiuruoca e deixa motorista ferido

O motorista ficou preso entre o volante e a barra de direção do veículo.

Na manhã desta terça-feira (09), um grave acidente mobilizou equipes de resgate na BR-267, especificamente no km 278, próximo ao trevo de Aiuruoca. O Corpo de Bombeiros de São Lourenço foi acionado pelo SAMU para prestar apoio no local.

O acidente envolveu o tombamento de uma carreta carregada com placas de granito, que ficou de cabeça para baixo e apoiada entre as árvores à margem da rodovia. O motorista ficou preso entre o volante e a barra de direção do veículo.

A equipe especializada de Auto Salvamento Leve dos bombeiros foi fundamental no desencarceramento da vítima. Utilizando ferramentas hidráulicas e técnicas avançadas de resgate, os bombeiros conseguiram extrair o homem com segurança.

Após ser resgatado, o motorista foi imediatamente entregue aos cuidados médicos do SAMU e encaminhado ao Hospital de Baependi para receber atendimento especializado. A Polícia Rodoviária Federal também esteve presente no local, garantindo a segurança da operação de resgate e o controle do trânsito na região.

