Carreta carregada com soro fisiológico tomba em rodovia de Poços de Caldas

Nesta sexta-feira (04/04), uma carreta carregada com soro fisiológico tombou ao lado direito da pista, em uma rodovia próximo a Poços de Caldas, após o motorista perder o controle do veículo. O acidente mobilizou equipes de socorro e gerou preocupação quanto ao vazamento de óleo na via.

A carreta transportava dois ocupantes, o motorista e seu ajudante, que sofreram apenas escoriações leves. Ambos foram atendidos no local por uma equipe do SAMU e liberados após avaliação médica.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a aplicação de serragem sobre a pista, a fim de conter o óleo derramado e evitar novos acidentes. Posteriormente, os cuidados com o veículo e a segurança da via foram assumidos pela Polícia Militar.

