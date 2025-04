Carreta carregada com café pega fogo na Fernão Dias

Foto: Corpo de Bombeiros

Na tarde desta terça-feira (22), por volta de 13h25, um incêndio em uma carreta mobilizou equipes de emergência no km 787,9 da BR-381 (Rodovia Fernão Dias), em São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas. O veículo transportava café embalado, e as chamas consumiram completamente o semirreboque da carreta.

Segundo informações repassadas pelas equipes de atendimento no local, o cavalo mecânico já havia sido desengatado no momento da chegada das autoridades, evitando que o fogo se alastrasse para a parte dianteira do conjunto veicular. Felizmente, não houve vítimas.

O incêndio causou a interdição total da pista no sentido São Paulo por um período, gerando lentidão no trecho. Posteriormente, o tráfego foi parcialmente liberado com o bloqueio de meia pista, enquanto o trabalho de rescaldo e remoção da carreta era realizado.

Equipes da concessionária Arteris Fernão Dias prestaram apoio na sinalização, controle do tráfego e combate ao incêndio, garantindo a segurança dos usuários da via.

Fonte: Corpo de Bombeiros, com informações da Arteris Fernão Dias