Carga milionária de café e veículos são recuperados em ação interestadual

Os bens, subtraídos em cidades do Sul de Minas, foram localizados no interior de São Paulo.

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou, no último sábado (14/6), uma carga de café, um caminhão e um trator avaliados em mais de R$ 1 milhão. Os bens, subtraídos em cidades mineiras, foram localizados no interior de São Paulo.

A carga de café e o caminhão haviam sido roubados de uma fazenda no município de Jacutinga, no Sul de Minas, na noite de sexta-feira (13/6). Já o trator foi alvo de furto ocorrido em Caldas, também no Sul do estado, no dia 31 de março deste ano.

O caminhão foi encontrado no início da tarde de sábado (14/6), em uma residência na cidade de Aguaí, em São Paulo. Já a carga de café e o trator foram localizados no fim da mesma tarde, em um barracão no município paulista de Vargem Grande do Sul.

A ação contou com o apoio das polícias Civil e Militar e da Guarda Municipal em Aguaí, além da Polícia Civil do Estado de São Paulo. As investigações prosseguem, com foco na repressão aos crimes contra o agronegócio.

Fonte: PCMG