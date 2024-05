Capotamento deixa passageira ferida entre Cambuquira e Três Corações

Vítima sofreu uma lesão na face, além de uma luxação no ombro esquerdo e no joelho direito.

Foto: CSul

Na manhã desta terça-feira (21), um acidente na rodovia MG-167, entre Cambuquira e Três Corações, deixou uma pessoa ferida. O Corpo de Bombeiros de Três Corações foram acionados para atender a ocorrência, que envolveu o capotamento de um veículo.

No local, as autoridades encontraram o condutor do veículo, um homem, do lado de fora, aparentemente ileso. Porém, uma passageira, cuja identidade não foi divulgada, estava dentro do veículo e apresentava ferimentos leves. Segundo informações preliminares, ela sofreu uma lesão na face, além de uma luxação no ombro esquerdo e no joelho direito.

A vítima foi prontamente atendida pela equipe de resgate e encaminhada ao Hospital São Sebastião em Três Corações, onde receberá os cuidados médicos necessários.

Fonte: Corpo de Bombeiros