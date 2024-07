Capotamento de caminhonete em Monsenhor Paulo deixa vítimas feridas e uma em estado grave

Segundo informações de terceiros o condutor do veículo, aparentemente um senhor mais velho evadiu do local.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã deste domingo, 14 de julho de 2024, por volta das 6h40, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um capotamento de uma caminhonete Hilux, em uma estrada de terra de Monsenhor Paulo. O acidente envolveu cinco vítimas, todas com idades entre 21 e 25 anos.

Duas mulheres foram socorridas pelo SAMU; uma delas, em estado grave, foi entubada por um médico ainda no local. Os outros três ocupantes, todos homens, sofreram ferimentos leves e foram socorridos por uma ambulância particular.

Segundo informações de testemunhas, o condutor do veículo, aparentemente um homem mais velho, fugiu do local do acidente antes da chegada das autoridades.

O Corpo de Bombeiros Militar esteve no local para prestar apoio às unidades do SAMU, enquanto a Polícia Militar foi acionada para investigar o ocorrido e buscar o condutor evadido.

Fonte: Corpo de Bombeiros