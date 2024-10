Caminhonete furtada em Guarulhos (SP) é recuperada em Pouso Alegre

Veículo abordado na Fernão Dias, transitava com placas clonadas

Foto: PRF

Na tarde desta quarta-feira (09/10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma Fiat/Strada Volcano, com queixa de roubo/furto, durante uma fiscalização de rotina, no Km 871 da BR 381 (Fernão Dias), no município de Pouso Alegre (MG).

A recuperação do automóvel ocorreu após os policiais não conseguirem fazer a leitura dos QR CODE, de ambas as placas, através do aplicativo oficial destinado à fiscalização das placas de identificação veicular. Em uma fiscalização mais detalhada, dos elementos identificadores do veículo, foram verificados sinais de adulteração na gravação do VIS nos vidros, vestígios de solda no NIV do monobloco e marcas de abrasão na gravação do motor.

Em consultas, aos sistemas de segurança pública, foi constatada a existência de uma ocorrência de roubo/furto registrada em 12/04/24, na cidade de Guarulhos (SP).

Também foi constatado que o automóvel transitava utilizando placas clonadas de outro veículo similar.

O condutor suspeito, ao ser questionado, informou que o veículo pertencia a seu irmão e foi adquirido recentemente por meio de um sítio eletrônico de compra e venda de veículos.

Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Receptação e Adulteração de elemento identificador. Ocorrência, suspeito e veículo foram encaminhados para a Depol em Pouso Alegre (MG).

Fonte: PRF