Caminhão tomba sobre carro e deixa motorista morto próximo ao Vale das Pedras

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta quinta-feira (10/10), um grave acidente aconteceu na rodovia MGC 491, no km 215, próximo ao restaurante Vale das Pedras, em Paraguaçu. A colisão frontal lateral envolveu um caminhão, que seguia sentido Varginha, e um Fiat Strada, que trafegava no sentido contrário. O impacto resultou no tombamento do caminhão, que caiu sobre o veículo menor, esmagando-o.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos, mas o condutor do Fiat Strada, um homem, faleceu instantaneamente no momento do choque. O Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado para atender a ocorrência, contando também com o apoio dos Bombeiros de Varginha.

Ao chegarem no local, as equipes isolaram a área e controlaram o trânsito, garantindo a segurança dos demais motoristas. Após a liberação da perícia da Polícia Civil, um caminhão-munck da concessionária da rodovia foi utilizado para remover o caminhão tombado de cima do carro. Em seguida, os bombeiros realizaram o corte e a expansão da lataria do Fiat Strada, permitindo a retirada do corpo da vítima.

A operação começou por volta das 6h da manhã e foi concluída às 10h. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Fonte: Corpo de Bombeiros