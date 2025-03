Caminhão furtado é recuperado na BR 381 em Oliveira

Veículo seria utilizado em furtos nos postos de abastecimento da rodovia Fernão Dias

Foto: PRF

Na madrugada de quinta-feira (27/02), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um caminhão Iveco, com queixa de furto / roubo, durante uma ação de combate ao crime, no km 610 da BR 381, em Oliveira (MG).



A recuperaçao do veículo ocorreu após os policiais notarem algumas atitudes suspeitas de dois indivíduos, no interior do pátio de um posto de combustíveis, às margens da rodovia Fernão Dias.



Ao analisarem detalhadamente os elementos de identificação do caminhão os policiais observaram inconsistências entre a placa ostentada e os demais elementos de identificação veícular, levando-os à constatação de que se tratava de um veículo clonado, com queixa de furto registrada em 08/02/2025, na cidade de Belo Horizonte(MG).



Dentro do compartimento de carga do Iveco os agentes localizaram ferramentas geralmente utilizadas nos rompimentos de lonas das carrocerias “sider” e arrombamentos de baús de caminhões.

Quando questionados, os dois ocupantes o veículo confirmaram que foram contratados para participar de furtos que seriam realizados em veículos de cargas estacionados em pátios de combustíveis.



Ocorrência, veículo recuperado e detidos foram encaminhados para Depol de Oliveira (MG).

Fonte: PRF