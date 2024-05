Caminhão capota em rodovia e deixa vítima fatal próximo a Poços de Caldas

O caminhão com carga de caroço de algodão, encontrava-se capotado às margens da rodovia

Foto: Corpo de Bombeiros

Nesta semana destacamos a atuação da equipe de Poços de Caldas no dia 05/05/2024. Por volta das 19h40, a guarnição do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionada em uma ocorrência de capotamento de um caminhão na Rodovia SP 215, Km 02, município de Águas da Prata, no bairro Marco Divisório.

No local já haviam duas guarnições do Corpo de Bombeiros de São João da Boa Vista e equipe da Renovias.

O caminhão Mercedes Bens com carga de caroço de algodão, encontrava-se capotado às margens da rodovia, sobre a vítima, que teve sua morte constatada pelo médico do SAMU de Poços de Caldas

A vítima fatal era o condutor do caminhão que tinha 45 anos.

Fonte: Corpo de Bombeiros