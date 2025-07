Caminhão baú pega fogo na MGC-491

Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém se feriu.

Foto: Corpo de Bombeiros

No final da manhã do último sábado, um caminhão baú pegou fogo na MGC-491, altura do km 180. O veículo seguia no sentido Paraguaçu quando o incêndio teve início, por causas ainda desconhecidas.

O Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado por volta das 11h40 e deslocou uma equipe com o caminhão de combate a incêndios para o local. Uma equipe da EPR Vias do Café, concessionária responsável pelo trecho, também prestou apoio à ocorrência.

Os trabalhos de combate às chamas se estenderam até cerca das 13h, quando o fogo foi totalmente controlado. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém se feriu. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

Fonte: Corpo de Bombeiros