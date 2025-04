Bombeiros se reúnem com empresas de Poços de Caldas

Iniciativa visa proporcionar maior proteção aos trabalhadores e à população do entorno, além de mitigar danos e prejuízos decorrentes de eventuais sinistros.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta quinta-feira, 24 de abril de 2025, a Primeira Companhia de Bombeiros Militar, sediada em Poços de Caldas, realizou uma reunião com diversas empresas e entidades do município com o objetivo de reestruturar o Plano de Auxílio Mútuo (PAM).

O PAM consiste em uma associação voluntária entre empresas e o poder público, destinada a ampliar as ações de segurança contra incêndios e demais incidentes nas áreas corporativas. A iniciativa visa proporcionar maior proteção aos trabalhadores e à população do entorno, além de mitigar danos e prejuízos decorrentes de eventuais sinistros.

Estiveram presentes representantes de diversas instituições e empresas, entre elas: Alcoa, Graham, Ferrero, Danone, Mineração Curimbaba, Departamento Municipal de Eletricidade (DME), Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE), Michelle Bertozzi diretora rede urgência emergência e hospitalar da secretaria de saúde, além de profissionais da área de segurança.

Fonte: Corpo de Bombeiros