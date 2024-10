Bombeiros resgatam cavalo que caiu em bueiro de Lavras

Os Bombeiros quebraram parte do bueiro para ter acesso ao animal, e com uso de técnicas de salvamento terrestre, fizeram o resgate.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã do último domingo (29/9) uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para comparecer no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Lavras, onde um cavalo havia caído dentro de uma galeria de captação de águas pluviais e após num bueiro.

Os Bombeiros Militares tiveram que quebrar parte do bueiro para ter acesso ao animal, e com uso de técnicas de salvamento terrestre, fizeram o resgate.

O animal apresentava alguns ferimentos no corpo, mas aparentemente sem gravidade. O cavalo foi deixado aos cuidados de seu proprietário, que compareceu ao local.

Fonte: Corpo de Bombeiros