Bombeiros resgatam cavalo atolado em Lavras

Foto: Corpo de Bombeiros

No início da noite desta terça-feira (10/06) o Corpo de Bombeiros Militar de Lavras foi acionado para resgatar um cavalo que estaria atolado em um local de difícil acesso, no bairro Jardim Bela Vista, no município deLavras.

Ao chegar no local, os Bombeiros Militares se depararam com uma situação, que apresentava grandes agravantes devido a baixa visibilidade e as condições do terreno.

Com o uso de técnicas e materiais específicos, a equipe de militares trabalhou durante cinco horas na ocorrência, com a preocupação de não provocar lesões no animal, que já se encontrava em estado de exaustão.

Após o resgate, o cavalo foi entregue, sem sinais aparentes de lesões ao proprietário, que foi orientado a buscar o atendimento médico de um veterinário.

Fonte: Corpo de Bombeiros