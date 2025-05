Bombeiros realizam simulado de acidente veicular em Pouso Alegre

Ação do Maio Amarelo reuniu mais de 300 alunos e professores da rede pública, com demonstração prática de atendimento a acidentes

Foto: Arteris Fernão Dias

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), em parceria com Arteris Fernão Dias e a Secretaria Municipal de Trânsito, realizou nesta quinta-feira (22), em Pouso Alegre, um simulado de atendimento a acidente veicular envolvendo um automóvel e uma carreta, com três vítimas. A ação integrou a programação da campanha Maio Amarelo, promovida pela Prefeitura Municipal, e teve como foco a conscientização da população sobre a importância da segurança no trânsito.

A atividade operacional contou com a atuação de duas guarnições do CBMMG, totalizando sete militares da 7ª Companhia Independente de Bombeiros Militar. Eles simularam o resgate técnico de vítimas presas às ferragens, realizando com precisão as técnicas de estabilização veicular, acesso às vítimas, desencarceramento e atendimento pré-hospitalar.

O simulado teve apoio de duas equipes de resgate profissional: uma da EPR Sul de Minas e outra da concessionária Arteris, cada uma composta por três socorristas. A integração entre as instituições possibilitou uma demonstração realista e coordenada dos procedimentos adotados em ocorrências complexas de trânsito, reforçando a importância da atuação conjunta nos atendimentos de emergência.

Cerca de 100 alunos e professores da rede pública municipal acompanharam a atividade, que teve caráter educativo e demonstrativo, permitindo que os espectadores compreendessem os riscos e os desafios envolvidos em situações de acidente grave, além do trabalho técnico e especializado desenvolvido pelos bombeiros militares.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais reafirma, por meio de ações como essa, seu compromisso com a prevenção e a pronta resposta às emergências, contribuindo para a redução de acidentes e para a preservação de vidas.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre, com informações de CBMMG