Bombeiros realizam campanha educativa de prevenção no trânsito de Alfenas

O objetivo da campanha foi conscientizar a população sobre os perigos de comportamentos irresponsáveis no trânsito e promover a segurança de todos.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta quarta-feira (25/09), o Corpo de Bombeiros de Alfenas, em parceria com órgãos municipais e estaduais, promoveu uma importante campanha educativa sobre a prevenção no trânsito. O evento, que ocorreu na Praça Central de Alfenas, contou com a participação de Bombeiros, autoridades locais, agentes de trânsito e membros da comunidade.

Durante a ação, foram distribuídos panfletos informativos e os Bombeiros realizaram palestras e orientações aos motoristas e pedestres que passavam pelo local. As dicas incluíram a importância do uso correto do cinto de segurança, respeito aos limites de velocidade, atenção redobrada em cruzamentos e a necessidade de evitar o uso de celular ao volante.

O principal objetivo da campanha foi conscientizar a população sobre os perigos de comportamentos irresponsáveis no trânsito e promover a segurança de todos. Bombeiros Militares de Alfenas ressaltam que, “essa iniciativa visa reduzir o número de acidentes em Alfenas e região, salvando vidas através da conscientização e educação.”

