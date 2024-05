Bombeiros realizam ações contra incêndios florestais em Carmo de Minas e Soledade de Minas

Também participaram das atividades representantes das COMPDECS de Dom Viçoso e São Lourenço, além de representante da Redec.

Foto: Corpo de Bombeiros

O início do período de estiagem traz consigo a elevação da temperatura e a queda da umidade relativa do ar, propiciando o aumento dos incêndios florestais. Na perspectiva de trabalhar as ações de gestão do risco de desastre; atividades educativas têm um excelente alcance e transformam positivamente a visão da população, construindo assim, uma cultura prevencionista e de consciência ambiental.

Nesse sentido foram executadas, em parceria com as COMPDECS das cidades de Carmo de Minas e Soledade de Minas, e ainda com o apoio da Polícia Militar, blitz educativas em pontos estratégicos daquelas cidades, com entrega de folhetos contendo orientações preventivas e sobre os riscos e prejuízos que o fogo descontrolado pode oferecer. Nessas mesmas cidades foram realizadas visitas em escolas municipais e estaduais, com um total de 426 alunos, que foram orientamos quanto cuidados no período de estiagem e os perigos que os incêndios florestais podem representar.

Tais ações repercutiram muito positivamente, tanto pelo teor dos assuntos abordados, como pela presença Bombeiro Militar e Coordenaria Municipal de Proteção e Defesa Civil da cidade, que oportunamente apresentaram nessas visitas suas funções, formas de acionamento e de atuação nos casos de desastre. Também participaram das atividades representantes das COMPDECS de Dom Viçoso e São Lourenço, além de representante da Redec.