Bombeiros localizam corpo desaparecido na Cachoeira Maria Rosa

A ocorrência envolveu o desaparecimento de um jovem, de 21 anos, vítima de afogamento.

Foto: Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Poços de Caldas mobilizou esforços em uma operação de busca e salvamento iniciada no último domingo, dia 30 de março, na Cachoeira Maria Rosa, localizada na divisa entre os municípios de Ibiraci e Claraval. A ocorrência envolveu o desaparecimento de um jovem, de 21 anos, vítima de afogamento.

A operação foi conduzida pela 1ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (1ª Cia Ind BM), com atuação de militares da unidade de Passos e o reforço técnico e logístico de militares de sua sede, Poços de Caldas, incluindo um operador especializado em drones. A complexidade da missão foi acentuada pelas características do local: acesso difícil, com necessidade de caminhada por trilhas, além da baixa visibilidade subaquática devido à turbidez da água.

No primeiro dia, as equipes realizaram mergulhos no poço onde a vítima foi vista pela última vez. Apesar das condições adversas, os bombeiros mantiveram os esforços até o anoitecer. No dia seguinte, 31 de março, as buscas foram retomadas com estratégias ampliadas.

Após dias intensos de trabalho, o corpo da vítima foi localizado nesta quarta-feira (02/04), marcando o êxito da operação. A atuação integrada das equipes, aliada ao uso de tecnologia e técnicas avançadas de busca e salvamento, demonstrou a excelência operacional do CBMMG.

O Corpo de Bombeiros reafirma seu compromisso com a segurança pública e a prestação de serviços essenciais à população mineira. A operação na Cachoeira Maria Rosa exemplifica a dedicação e competência das equipes no enfrentamento de desafios extremos.

Fonte: Corpo de Bombeiros