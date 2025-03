Bombeiros intensificam fiscalização de terrenos em Poços de Caldas

A questão ambiental também foi discutida, pois o mato alto pode se tornar um foco para a proliferação de mosquitos, aumentando o risco de doenças como a dengue.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O secretário de Serviços Públicos, Celso Donato e o secretário Adjunto, Miguel Sales, juntamente com o diretor de Serviços Públicos, Cláudio Torres, o fiscal de Posturas Flávio Ortega, os representantes da Defesa Civil, Mauro Barbosa Filho e Natália Mariane Silva, e o Capitão do Corpo de Bombeiros, Wanderlei Fabiano, discutiram ações importantes relacionadas à fiscalização de terrenos no município.

Durante o encontro, foi destacada a importância da parceria entre o setor de fiscalização e o Corpo de Bombeiros no monitoramento dos terrenos particulares com mato alto. A equipe já iniciou a notificação dos proprietários de terrenos em desacordo com as normas, especialmente em razão do elevado risco de incêndios durante o período de seca, uma preocupação crescente do Corpo de Bombeiros.

O secretário Celso Donato ressaltou a importância da ação. “É fundamental que tomemos ações rápidas e eficientes para evitar riscos à população e ao meio ambiente. A parceria com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil é essencial para garantir a segurança de todos.”

Outro tema abordado na reunião foi a segurança em grandes eventos, com ênfase na necessidade de um planejamento mais eficiente para proteger os cidadãos. Também foi discutida a situação das árvores em terrenos particulares que apresentam risco iminente de queda. Embora a Secretaria de Serviços Públicos não tenha jurisdição sobre terrenos privados, foi alinhado com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros um protocolo de atendimento para esses casos. O objetivo é garantir que os cidadãos sejam orientados sobre as medidas necessárias e responsabilizados pela manutenção das suas propriedades.

O protocolo visa assegurar que o poder público documente as situações de risco, fornecendo ao cidadão solicitante as orientações necessárias, além de conscientizá-lo sobre sua responsabilidade de tomar as providências adequadas, promovendo maior segurança e qualidade de vida para toda a comunidade.

Com essas ações, a Prefeitura Municipal reafirma seu compromisso com a segurança pública, a preservação ambiental e a saúde da população, criando um ambiente mais seguro e bem-cuidado para todos.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas