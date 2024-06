Bombeiros e Instituto de Florestas realizam manejo integrado do fogo no Parque da Serra da Boa Esperança

Ação teve como foco a recuperação de uma área degradada, especialmente afetada por capim invasor, visando também a proteção das matas contra incêndios florestais durante o período de estiagem.

Foto: Corpo de Bombeiros

Nesta segunda e terça-feira (24 e 25), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em colaboração com o Instituto Estadual de Florestas (IEF), conduziu uma operação de Manejo Integrado do Fogo (MIF) no interior do Parque Estadual da Serra da Boa Esperança. A ação teve como foco principal a recuperação de uma área degradada, especialmente afetada por capim invasor, visando também a proteção das matas contra incêndios florestais durante o período de estiagem.

Ontem, foi estabelecida uma linha de aceiro negro com aproximadamente 1,1 km, como preparação para a queima prescrita realizada hoje, abrangendo uma área de aproximadamente 16 hectares. Esta iniciativa foi executada com a participação efetiva dos bombeiros militares das cidades de Varginha, Pouso Alegre e Poços de Caldas, demonstrando o compromisso regional com a preservação ambiental e a gestão sustentável das áreas protegidas.

O Parque Estadual da Serra da Boa Esperança desempenha um papel crucial na conservação da biodiversidade e na proteção de ecossistemas frágeis. Localizado em uma região estratégica para a manutenção dos recursos hídricos e da paisagem natural de Minas Gerais, o parque não apenas oferece refúgio para espécies vegetais e animais ameaçados, mas também serve como um importante ponto de lazer e educação ambiental para a comunidade local e visitantes.

A iniciativa de Manejo Integrado do Fogo não apenas restaura áreas degradadas, mas também fortalece a resiliência do parque contra incêndios, promovendo práticas sustentáveis que são essenciais para a conservação a longo prazo. O comprometimento conjunto do Corpo de Bombeiros Militar e do Instituto Estadual de Florestas destaca-se como um exemplo de cooperação eficaz na gestão ambiental, com benefícios diretos para a qualidade de vida e o bem-estar da população.

Fonte: Corpo de Bombeiros