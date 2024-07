Bombeiros de São Lourenço realizam Semana de Prevenção com ações educativas e operacionais

Foto: Corpo de Bombeiros

O 3º Pelotão do Corpo de Bombeiros de São Lourenço – MG realizou diversas atividades durante a Semana de Prevenção, com o objetivo de fortalecer as habilidades dos bombeiros e conscientizar a comunidade sobre prevenção de queimadas.

Blitz Educativa e Palestras

No dia 03 de julho, uma blitz educativa foi realizada na Avenida Dom Pedro II, no Centro de São Lourenço, em parceria com a Defesa Civil. A ação incluiu a distribuição de panfletos e palestras em escolas municipais, sensibilizando a população sobre os perigos das queimadas e promovendo medidas preventivas.

Treinamento de Primeiros Socorros

No dia 4 de julho, professores e colaboradores da APAE de São Lourenço participaram de um treinamento de primeiros socorros ministrado pelo 3º Pelotão. As atividades abordaram teorias e práticas de PCR, RCP, manobras de desengasgo, convulsão e desmaio, entre outros procedimentos essenciais.

Torneio Operacional

Terminando a semana, no dia 5 de julho, os bombeiros participaram de um Torneio Operacional que começou às 08h00. As provas do torneio foram minuciosamente elaboradas para simular situações de combate a incêndio urbano, exigindo dos participantes uma combinação de habilidades técnicas e condicionamento físico. As atividades incluíram:

• Equipagem com EPI de Combate a incêndio urbano

• Transporte e Içamento de Mangueiras

• Aplicação de Água em Alvos

• Simulação de resgate com arrastamento de vítimas em condições que imitam cenários reais de incêndio urbano.

Fonte: Corpo de Bombeiros