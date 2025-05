Bombeiros de São Lourenço realizam Blitz Educativa Maio Amarelo

Durante o evento, cerca de 60 veículos foram abordados, sendo chamado a atenção tanto dos motoristas quanto dos passageiros

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta quinta-feira, 01 de maio de 2025, o Corpo de Bombeiros de São Lourenço juntamente com apoio da Polícia Militar e Defesa Civil realizou campanha de blitz educativa na Rodovia BR 383, no Trevo do Município de Soledade de Minas.

A ação planejada “Maio Amarelo” é um movimento internacional dedicado a conscientização da segurança no trânsito e tem por objetivo reduzir os acidentes e preservar a vida.

Durante o evento, cerca de 60 veículos foram abordados, sendo chamado a atenção tanto dos motoristas quanto dos passageiros para a importância de comportamentos seguros ao volante, reduzindo acidentes e mortes nas vias.

Fonte: Corpo de Bombeiros