Bombeiros de São Lourenço participam de simulado em casos de incêndios

Foto: Corpo de Bombeiros

Na última sexta-feira (09/08), o 3º Pelotão de Bombeiros Militar de São Lourenço desempenhou um papel fundamental em um simulado de evacuação realizado nas dependências da Empresa Minalba, que aconteceu dentro da SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho), entre os dias 05/08 e 09/08, com o Tema: Eu me cuido, cuido de você e me deixo ser cuidado. O exercício, que envolveu a participação dos brigadistas e colaboradores da empresa presentes no local, teve como objetivo testar e aprimorar os procedimentos de segurança em emergências.

A presença do Corpo de Bombeiros foi essencial para garantir a eficácia do simulado, fornecendo orientação especializada e assegurando que todas as medidas de segurança fossem rigorosamente seguidas. A ação reforça o compromisso contínuo da corporação em promover a prevenção e a preparação adequada para emergências, contribuindo assim para a proteção da vida e do patrimônio.

Este tipo de treinamento é crucial para identificar pontos de melhoria nos planos de evacuação e para assegurar que, em uma situação real, todos saibam como agir de forma rápida e segura. O sucesso do simulado demonstra a importância da cooperação entre a empresa e as autoridades competentes, garantindo uma resposta eficiente em caso de emergências reais.

Através dessas operações o CBMMG visa disseminar a cultura de prevenção e autoproteção, conhecer e testar o Plano de Intervenção e promover a Segurança Contra Incêndio e Pânico junto às edificações da área de atuação.

Fonte: Corpo de Bombeiros