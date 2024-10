Bombeiros de Pouso Alegre sediou workshop de Atendimento a Tentativa de Suicídio

Foto: CBMMG

Na última terça-feira (24), a 7ª Companhia Independente de Bombeiros em Pouso Alegre sediou um workshop sobre Atendimento a Tentativa de Suicídio, voltado para as forças de segurança pública. O evento contou com a presença de representantes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Civil de Minas Gerais, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Penal, além de servidores da prefeitura e militares da 7ª Cia Ind.

Este treinamento foi realizado com base na Instrução Técnica Operacional 30 (ITO-30) e se alinha às campanhas do Setembro Amarelo, que busca promover a conscientização sobre a prevenção do suicídio e a importância da saúde mental. Durante o workshop, foram abordados dados relevantes e mitos relacionados às emergências psiquiátricas, proporcionando uma compreensão mais aprofundada do tema.

Os participantes tiveram a oportunidade de aprender técnicas de comunicação dissuasiva, fundamentais para o atendimento a indivíduos em crise. Além disso, o evento incluiu três oficinas práticas que simularam o atendimento a tentativas de suicídio, permitindo que os profissionais aplicassem os conhecimentos adquiridos em situações realistas.

A colaboração entre diferentes órgãos de segurança é um passo importante para construir uma rede de apoio sólida e acessível à população. Este workshop reforça o compromisso da 7ª Cia Ind em proporcionar um melhor atendimento a comunidade e promover um ambiente de apoio, alinhando-se às diretrizes das campanhas de prevenção ao suicídio.

Fonte: CBMMG