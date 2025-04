Bombeiros de Pouso Alegre elevam o padrão de excelência em salvamentos subaquáticos

Um dos pontos altos do treinamento foi a simulação de um salvamento veicular submerso, com vítima presa às ferragens

Foto: Corpo de Bombeiros

Entre os dias 8 e 11 de abril, a 7ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, sediada em Pouso Alegre, deu mais um importante passo rumo ao aperfeiçoamento técnico e a excelência no atendimento à população: um treinamento intensivo voltado ao uso emergencial de Equipamentos de Proteção Respiratória (EPRs) em ocorrências subaquáticas.

A capacitação aconteceu na Praça de Esportes de Pouso Alegre e teve duração de quatro dias, envolvendo bombeiros militares das áreas operacional, administrativa e do Pelotão de Prevenção e Vistoria. Durante o treinamento, os militares se prepararam para utilizar, em ambiente aquático, equipamentos tradicionalmente empregados em incêndios estruturais — ampliando sua versatilidade e capacidade de resposta em situações críticas.

Um dos pontos altos do treinamento foi a simulação de um salvamento veicular submerso, com vítima presa às ferragens — um cenário de alta complexidade que exigiu técnica, precisão e esforço físico.

Os participantes também foram instruídos sobre o uso das novas máscaras de mergulho full face, que oferecem maior segurança respiratória e possibilitam comunicação eficiente durante as operações submersas, reforçando ainda mais a proteção dos bombeiros.

Com esse tipo de treinamento, a 7ª Companhia Independente reafirma seu compromisso com a vida, investindo continuamente na capacitação de seus profissionais para atuar, com excelência, nas mais diversas situações de emergência.

Fonte: Corpo de Bombeiros