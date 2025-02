Bombeiros de Poços de Caldas se reúne com Rede de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde

Foram discutidas estratégias para melhorar a articulação entre a Secretaria de Saúde e o Corpo de Bombeiros

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Militares do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas receberam, na tarde da última sexta-feira (7), a diretora da Rede de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde, Michelle Bertozzi. Durante a reunião, foram discutidas estratégias para melhorar a articulação entre a Secretaria de Saúde (SMS) e o Corpo de Bombeiros, garantindo maior eficiência no atendimento de Urgência e Emergência no Município.

Entre os principais assuntos discutidos estão:

– Elaboração do Plano de Contingência: para atendimento a múltiplas vítimas.

– Implantação de Ambulâncias: para transporte e alta hospitalar.

– Estabelecimento de Protocolos: para atendimento psiquiátrico nas unidades de emergência.

– Palestras e Treinamento: sobre abordagem a tentativas de autoextermínio e treinamento de brigadistas em edificações envolvidas na resposta a emergências.

“Essa parceria é essencial para fortalecer a rede de urgência e emergência e hospitalar em Poços de Caldas. Nosso foco de melhoria contínua é aprimorar os fluxos de atendimento, garantir recursos adequados e qualificar ainda mais os profissionais envolvidos. Com essas ações, buscamos oferecer um serviço mais ágil, seguro, integrado e eficiente à população”, destacou Michelle Bertozzi.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas