Bombeiros de Lavras realizam solenidade em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro

A solenidade foi marcada também com a entrega de troféus aos militares destaques e também aqueles parceiros, chamados carinhosamente de “Amigos do Bombeiro”

Foto: Corpo de Bombeiros

O Dia Nacional do Bombeiro é comemorado em 02 de julho. Mais que um trabalho, ser bombeiro é uma missão, um verdadeiro ideal. Para comemorar esse dia, o Corpo de Bombeiros Militar de Lavras realizou nessa quarta-feira (17/07), uma solenidade no auditório do 8º Batalhão de Polícia Militar em Lavras.

O evento reuniu autoridades militares e civis, entre eles o Cel. Breno, comandante da 6 RPM, Tenente Coronel Ulisses, comandante do 9° Batalhão de Bombeiros, Capitão Castorino, comandante da Cia de Bombeiros de Lavras entre outros. Destaca-se a presença do Capitão Veterano Ademir Penido da Silva, primeiro comandante da Cia de Lavras, que foi homenageado pelos relevantes serviços prestados a nossa corporação.

A solenidade foi marcada também com a entrega de troféus aos militares destaques e também aqueles parceiros, chamados carinhosamente de “Amigos do Bombeiro”, que auxiliam a Companhia de Lavras nos eventos, operações e atividades diárias,

Para encerrar a solenidade, foi tocada pela banda de música do 8ºBPM, a Canção do Bombeiro, que é um dos maiores símbolos de nossa corporação, pois retrata o espírito cívico e altaneiro dos valorosos soldados do fogo.

Fonte: Corpo de Bombeiros