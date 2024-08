Bombeiros de Lavras capacitam Professores da rede municipal de Ibituruna

Ao todo 60 profissionais da educação do município, entre professores, funcionários das escolas municipais e da Secretaria Municipal de Educação foram capacitados.

Foto: Corpo de Bombeiros

Com o objetivo de tornar as escolas da rede municipal de ensino cada vez mais seguras, a Prefeitura de Ibituruna por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Fundação Salvar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, através do Projeto Salvar Kids, promoveram durante a manhã desta segunda-feira (05), uma capacitação sobre primeiros socorros, ministrado pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Ao todo 60 profissionais da educação do município, entre professores, funcionários das escolas municipais e da Secretaria Municipal de Educação foram capacitados. A capacitação atende à Lei Federal 13.722, de outubro de 2018, a Lei Lucas, que estabelece a obrigatoriedade de capacitação em primeiros socorros a todos os servidores da educação infantil e fundamental.

Foram abordados vários temas: procedimentos e manobras para o primeiro atendimento em caso de engasgo, massagem cardiorrespiratória, convulsões, quedas, queimaduras, choque elétrico entre outros.

Fonte: Corpo de Bombeiros