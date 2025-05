Bombeiros de Guaxupé capacitam defesas civis para combate a incêndios florestais

Participantes receberam instruções teóricas e práticas, com foco no atendimento inicial a ocorrências de incêndios em vegetação

Foto: Corpo de Bombeiros

Como parte das ações de preparação para o período de estiagem e incentivo à cultura preventiva, o 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Guaxupé realizou, nesta quinta-feira (08), um treinamento intensivo voltado à prevenção e combate aos incêndios florestais. A capacitação teve duração de oito horas e contou com a participação de 19 agentes das defesas civis de sete municípios da área de atuação do pelotão.

Durante o treinamento, os participantes receberam instruções teóricas e práticas, com foco no atendimento inicial a ocorrências de incêndios em vegetação. O objetivo é capacitar as equipes municipais para que possam oferecer uma resposta rápida e eficiente aos sinistros até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Ao final da atividade, cada município representado recebeu um kit de conscientização e divulgação sobre práticas de prevenção, entregue pelo comandante do 2º Pelotão, como forma de fortalecer a cultura preventiva e ampliar o alcance das ações de combate aos incêndios florestais na região.

Fonte: Corpo de Bombeiros