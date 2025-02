Bombeiros controlam incêndio em veículo na Zona Rural de Alfenas

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta terça-feira (11/02), por volta das 10h, o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado para atender a um incêndio em um veículo foi registrado na zona rural, próximo ao km 178 da rodovia MGC-491.

Os Bombeiros de Alfenas deslocou-se ao local com o caminhão de combate a incêndio e encontrou o carro completamente tomado pelas chamas, que já haviam se alastrado para a vegetação ao redor.

A equipe atuou rapidamente para evitar a propagação do fogo, utilizando aproximadamente 2 mil litros de água não potável do caminhão de incêndio. Após cerca de 30 minutos de combate intenso, as chamas foram completamente extintas.

O veículo estava sem rodas e sem pertences pessoais, e o proprietário não foi encontrado no local. A Polícia Militar compareceu para averiguar a situação e tomar as providências necessárias. As causas do incêndio serão investigadas.

Fonte: Corpo de Bombeiros