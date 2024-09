Bombeiros controlam incêndio em veículo de Alfenas

Foto: Corpo de Bombeiros

Na noite da última quinta-feira (04/09), o Corpo de Bombeiros de Alfenas foram acionados para combater a um incêndio em um veículo no bairro Santa Luzia. Ao chegarem ao local, a equipe dos Bombeiros encontrou o carro completamente em chamas.

Foi utilizada uma técnica de linha direta e água não potável do caminhão de incêndio. Assim, a guarnição dos Bombeiros conseguiram extinguir o fogo rapidamente.

Não havia ninguém no interior do veículo, e as autoridades suspeitam que o incêndio tenha sido criminoso. A Polícia Militar foi acionada e está investigando o caso para determinar as causas e responsáveis pelo ocorrido.

Fonte: Corpo de Bombeiros