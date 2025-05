Bombeiros controlam incêndio em residência de Andradas

A residência foi completamente destruída pelas chamas e, felizmente, ninguém ficou ferido

Foto: Corpo de Bombeiros

Na noite dessa quinta feira (1º/05), por volta das 20h50, o Corpo de Bombeiros de Andradas foi acionado para uma ocorrência de incêndio, em uma residência na Zona Rural do município, próximo a Cachoeira do Joaquim.

O incêndio foi constatado por vizinhos da propriedade que acionaram os Bombeiros Militares.

Uma guarnição de Bombeiros se deslocou até o local, para os trabalhos de combate a incêndio e rescaldo, que duraram aproximadamente uma hora, sendo utilizado cerca de 2 mil litros de água.

A residência foi completamente destruída pelas chamas e, felizmente, ninguém ficou ferido, já que não havia ninguém presente na residência no momento do incêndio. As causas do incêndio não puderam ser determinadas.

Fonte: Corpo de Bombeiroe