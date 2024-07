Bombeiros controlam incêndio em depósito de sucata em Alfenas

O local é um balcão de materiais diversos, e as causas do incêndio estão sob investigação.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã da última quarta-feira (24/07), às 11h20, o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado para combater um incêndio em um depósito de sucata no bairro Distrito, em Alfenas. O fogo atingiu o lote ao redor, queimando materiais como ferro, pneus, lixo e máquinas industriais. Graças a ação rápida dos Bombeiros, o incêndio não se estendeu para a área verde próxima.

Os Bombeiros utilizaram aproximadamente 2.000 litros de água não potável, além de abafadores e outros materiais de combate a incêndio. A operação durou cerca de 2 horas até que as chamas foram completamente extintas. As causas do incêndio ainda são indefinidas e, felizmente, ninguém se feriu.

Equipamentos Utilizados:

• Caminhão de incêndio

• Abafadores

• Aproximadamente 2.000 litros de água não potável

O local é um balcão de materiais diversos, e as causas do incêndio estão sob investigação.

Fonte: Corpo de Bombeiros