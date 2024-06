Bombeiros controlam incêndio de veículo em Lavras

Proprietário notou que o funcionamento do veículo estava “diferente”, e ao estacionar percebeu um estalo e o início das chamas.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã da terça-feira (11/06), no bairro Jardim Fabiana, em Lavras, um Fiat Pálio foi consumido por chamas repentinas. O incidente mobilizou prontamente os bombeiros, que responderam ao chamado de emergência e conseguiram controlar o incêndio antes que causasse danos maiores.

O proprietário do veículo relatou que notou um comportamento “diferente” durante o funcionamento do automóvel momentos antes do ocorrido. Ao estacionar, foi surpreendido por um estalo seguido pelo início das chamas, o que o levou a agir com rapidez para se afastar do veículo e evitar qualquer lesão.

Felizmente, não houve registro de feridos no incêndio. Além da intervenção dos bombeiros, a Polícia Militar também esteve presente para auxiliar no controle da situação e garantir a segurança do perímetro afetado.

Fonte: Corpo de Bombeiros