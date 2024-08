Bombeiros controlam fogo em área rural de Lavras

Após cerca de 7h de intensos trabalhos, o incêndio foi extinto.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na tarde da última quarta-feira, o Corpo de Bombeiros em Lavras foi acionado para combater um incêndio em vegetação que se alastrava rapidamente em uma área rural particular. O incêndio ocorreu nas proximidades de um loteamento, às margens da rodovia que liga Lavras a Ijaci, e oferecia risco para as residências, gerando preocupação entre os moradores.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o fogo se espalhava de forma rápida, alimentado pelas condições climáticas adversas e pelo tipo de vegetação presente na área e grande quantidade de fumaça.

A equipe dos bombeiros utilizou cerca de 6 mil litros de água, além do uso do abafadores, e após cerca de 7h de intensos trabalhos, o incêndio foi extinto. A área queimada chegou a aproximadamente 50 hectares, não sendo possível identificar as origem das chamas.

Fonte: Corpo de Bombeiros