Bombeiros combatem incêndio no Parque Estadual da Serra do Papagaio

As chamas se alastraram por uma região de campos de altitude, consumindo cerca de 45 hectares de vegetação nativa.

Foto: Corpo de Bombeiros

Nas primeiras horas da manhã de sexta-feira (18/07), o Corpo de Bombeiros Militar de São Lourenço foi acionado para combater um incêndio de grandes proporções no entorno do Parque Estadual da Serra do Papagaio (PESP), em uma área próxima ao vilarejo Vargem do Lage, no município de Baependi, Sul de Minas.

As chamas se alastraram por uma região de campos de altitude, consumindo cerca de 45 hectares de vegetação nativa. A atuação rápida e estratégica da equipe do 3º Pelotão de Bombeiros Militar foi fundamental para impedir que o fogo atingisse a área protegida do parque.

Após várias horas de combate intenso, o incêndio foi completamente controlado e debelado. O trabalho da corporação evitou danos ambientais ainda maiores a uma região de importância ecológica significativa para Minas Gerais.

Fonte: Corpo de Bombeiros