Bombeiros combatem incêndio em serralheria de Três Pontas

O incêndio prejudicou parte da cobertura e muro da edificação, bem como uma parte de materiais e equipamentos do estabelecimento.

Foto: CSul

Na noite desta quarta-feira (28/8), por volta das 19h, o Corpo de Bombeiros de Varginha foi acionado para combater a um incêndio, suspeita de curto circuito, em uma edificação comercial (serralheria), no bairro Cidade Jardim, em Três Pontas.

De pronto, a Sala de Operações buscou contato com órgãos apoiadores do município (Pipa, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar). Quando a equipe chegou ao local, o incêndio já estava na fase de rescaldo, tendo sido debelado por moradores e colaboradores do caminhão pipa do de Três Pontas.

O incêndio prejudicou parte da cobertura e muro da edificação, bem como uma parte de materiais e equipamentos do estabelecimento. Não foi necessário a interdição do local. Coube, portanto, a guarnição dos Bombeiros realizar orientações e coletar dados dos envolvidos. Sem vítimas e sem registros fotográficos.

Fonte: Corpo de Bombeiros